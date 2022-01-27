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США назвали нормандський формат найкращим для повернення миру на Донбасі

Автор: Сергій Пишкін

У Сполучених Штатах Америки підтримують організацію проведення "Нормандії". Вважають відповідний формат переговорів найкращим для досягнення миру на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова помічниці державного секретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд.

"Ми вважаємо, що "нормандський формат" є найкращим для виконання мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі", - заявила Нуланд.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський виступив за організацію майбутньої зустрічі лідерів країни-учасниць нормандського формату.

Також 26 січня відбулась зустріч радників "Нормандії". РБК-Україна розкривало підсумки переговорів.

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Сполучені Штати АмерикиДонбас