У США назвали мирну конференцію щодо України у Копенгагені продуктивною

В адміністрації американського президента вважають, що зустріч у Копенгагені представників різних країн для обговорення "формулу миру" глави Української держави Володимира Зеленського відбулася позитивно та продуктивно.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Олівія Делтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Вашингтоні.

За її словами, учасники закритих консультацій "провели позитивну та продуктивну дискусію про те, як можуть виглядати принципи миру, і як ми можемо досягти справедливого та міцного миру в Україні".

Чиновниця також уточнила, що Штати на цій конференції представляв старший директор Ради національної безпеки з питань Європи Аманда Слоут (особисто) та радник президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван (онлайн).

Делтон також зазначила, що ця зустріч була ініційована Україною.

Учасники консультацій у столиці Данії погодилися, що всі прагнуть миру та завершення війни РФ проти України.

Представниця Білого дому разом з тим звернула увагу на необхідність гарантувати виконання фундаментальних принципів Статуту ООН - щодо суверенітету та територіальної цілісності держави.

Закрита зустріч у Копенгагені

На початку цього тижня стало відомо про те, що у Копенгагені відбулися консультації щодо ключових принципів миру в Україні. У зустріч взяли участь представники Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії.

27 червня керівник Офісу президента Андрій Єрмака розкрив подробиці цих переговорів, на яких було обговорено "формулу миру" Зеленського. Він зазначив, що подібний формат був дуже успішним і продовжуватиметься.

За результатами цих консультацій в ОП хочуть організувати глобальний саміт миру. Деякі з учасників зустрічі у Копенгагені висловили позицію, що подібний саміт може пройти до кінця року, проте українська сторона має намір добиватися, щоб він відбувся якнайшвидше.

За словами Єрмака, на сьогодні вже є до 50 країн, які готові взяти участь у цьому саміті.