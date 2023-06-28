В США назвали мирную конференцию по Украине в Копенгагене продуктивной

В администрации американского президента считают, что встреча в Копенгагене представителей разных стран для обсуждения "формула мира" главы Украинского государства Владимира Зеленского прошла позитивно и продуктивно.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Оливия Делтон, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Вашингтоне.

По ее словам, участники закрытых консультаций "провели позитивную и продуктивную дискуссию о том, как могут выглядеть принципы мира, и как мы можем достичь справедливого и прочного мира в Украине".

Чиновник также уточнила, что Штаты на данной конференции представлял старший директор Совета национальной безопасности по вопросам Европы Аманда Слоут (лично), и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (онлайн).

Делтон также отметила, что эта встреча была инициирована Украиной.

Участники консультаций в столице Дании согласились, что все стремятся к миру и завершению войны РФ против Украины.

Представитель Белого дома в то же время обратила внимание на необходимость гарантировать выполнение фундаментальных принципов Устава ООН - относительно суверенитета и территориальной целостности государства.

Закрытая встреча в Копенгагене

В начале этой недели стало известно о том, что в Копенгагене состоялись консультации по ключевым принципам мира в Украине. Во встреча приняли участие представители Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.

27 июня руководитель Офиса президента Андрей Ермака раскрыл подробности этих переговоров, на которых обсуждалась "формула мира" Зеленского. Он отметил, что подобный формат был очень успешным и будет продолжаться.

По результатам этих консультаций в ОП хотят организовать глобальный саммит мира. Некоторые из участников встречи в Копенгагене высказали позицию, что подобный саммит может пройти до конца года, однако украинская сторона намерена добиваться, чтобы он состоялся как можно быстрее.

По словам Ермака, на сегодня уже есть до 50 стран, готовых принять участие в этом саммите.