В США назвали "историческим достижением" провозглашение автокефалии ПЦУ

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Помпео приветствовал получения томоса об автокефалии ПЦУ

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что объявление от 6 января об автокефалии для независимой Православной церкви Украины знаменует историческое достижение в прокладывании Украиной собственного пути в будущее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство США в Украине.

Помпео отметил, что США подтверждают свою неизменную поддержку суверенной, независимой Украины.

"Соединенные Штаты сохраняют свою твердую позицию в поддержку религиозной свободы, включая свободу религиозных общин управлять своими церковными делами в соответствии со своими убеждениями, без внешнего вмешательства. Мы приветствуем слова Митрополита Епифания о том, что Православная церковь Украины открыта для всех православных верующих, и призываем чиновников и церковных иерархов отстаивать толерантность и уважение к свободе представителей всех конфессий исповедовать религию по своему выбору", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что томос об автокефалии Православной церкви Украины 9 января 2019 года подписали все члены Синода Вселенского патриархата.

Как писало РБК-Украина, 6 января 2019 года Вселенский патриархат предоставил томос Православной церкви Украины. Предстоятель ПЦУ Епифаний в ходе богослужения в храме Святого Георгия на Фанаре получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.