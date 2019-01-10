У США назвали "історичним досягненням" проголошення автокефалії ПЦУ

Фото: Майк Помпео flickr.com Gage Skidmore

Помпео привітав отримання томосу про автокефалію ПЦУ

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що оголошення від 6 січня про автокефалію для незалежної Православної церкви України знаменує історичне досягнення у прокладанні Україною власного шляху в майбутнє. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство США в Україні.

Помпео зазначив, що США підтверджують свою незмінну підтримку суверенної, незалежної України.

"Сполучені Штати зберігають свою тверду позицію на підтримку релігійної свободи, включно із свободою для релігійних громад керувати своїми церковними справами згідно із своїми переконаннями, без зовнішнього втручання. Ми вітаємо слова Митрополита Епіфанія про те, що Православна церква України відкрита для всіх православних віруючих, і закликаємо урядовців та церковних ієрархів обстоювати толерантність і повагу до свободи представників усіх конфесій сповідувати релігію за своїм вибором", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що томос про автокефалію Православної церкви України 9 січня 2019 року підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату.

Як писало РБК-Україна, 6 січня 2019 року Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України. Предстоятель ПЦУ Епіфаній в ході богослужіння в храмі Святого Георгія на Фанарі отримав з рук Вселенського патріарха Варфоломія посох і томос, який проголошує автокефалію.