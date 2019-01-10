Порошенко: процесс присоединения приходов к ПЦУ продолжится

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По его словам, присоединение к Православной церкви Украины "только начинается"

Президент Петр Порошенко убежден, что приходы церквей, которые есть в Украине, продолжат присоединение к единой поместной Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Я не сомневаюсь, что этот процесс, который сейчас начался - он будет продолжен", - сказал Порошенко во время благодарственного молебна в Ровно.

По его словам, присоединение к ПЦУ "только начинается в связи с тем, что большое количество приходов принимает решение о присоединении к нашей церкви".

Также Порошенко подчеркнул, что этот процесс является добровольным и происходит по инициативе верующих.

"Подчеркиваю - не было и не будет никакого давления со стороны государства, так как это прихожане должны принять решение", - сказал президент, добавив, что "необходимо продолжить шаги, чтобы в Украине, наконец, появилась одна единая поместная православная церковь".

В свою очередь патриарх Филарет отметил, что процесс объединения церкви только начался.

"Мы верим, что мы объединим в Украине все православие в единую украинскую Православную церковь с помощью божией. Бог даст и тоже создаст условия таковы, что все придут в состав ПЦУ. Но нам надо работать вместе с государством", - сказал он, отметив, что "если не будет в Украине независимой церкви, то государства как такового украинского тоже не будет".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и патриарх Филарет сегодня, 10 января, примут участие в благодарственном молебне в одном из храмов Ровно.

По состоянию на 5 января к Единой поместной православной церкви перешли уже более 40 приходов УПЦ МП.