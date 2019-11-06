У США назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським

Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Ним є Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в ЦРУ США

У Сполучених Штатах Америки назвали ім'я можливого співробітника спецслужб, який подав скаргу на телефонну розмову президента США Дональда Трампа з президента України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Breitbart.

Як повідомляється, інформатором є Ерік Чарамелла, який працює аналітиком в Центральному розвідувальному управлінні США. За даними видання, він брав участь в розсилці електронної пошти адміністрації президента Барака Обами, зокрема, листів, які стосувалися виділення Україні кредитний гарантій з боку США на суму 1 млрд доларів у червні 2016 року.

Його ім'я зустрічається у шести електронних листах уряду Обами, які були опубліковані Держдепом згідно із законом про свободу інформації. У часи Обами Чарамелла обіймав посаду директора по справах Балтії та Східної Європи в Раді національної безпеки, де він займався політикою щодо України.

Ім'я інформатора було розкрито в приватному порядку під час дачі свідчень у Палаті представників у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа і принаймні на одному відкритому слуханні.

Чарамелла нібито тісно співпрацював з колишнім віце-президентом США Джо Байденом і працював під керівництвом радника президента Обами з нацбезпеки Сьюзен Райс. Крім того, він також співпрацював з колишнім директором Центрального розвідувального управління Джоном Бреннаном.

Нагадаємо, скарга, подана співробітником американської розвідки, де той заявив про можливий тиск на президента України Володимира Зеленського з боку глави США Дональда Трампа, стала приводом для початку розслідування процедури імпічменту американського президента.

Додамо, що 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Дональда Трампа 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.