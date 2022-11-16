США назвали єдиного відповідального за падіння ракети у Польщі

"Ми повністю довіряємо розслідуванню польським урядом вибуху поблизу їхнього кордону з Україною, і ми вдячні їм за професійну та цілеспрямовану манеру, з якою вони проводять це розслідування. Ми не будемо випереджати їхню роботу і залишатимемося на тісному зв’язку з нашими польськими колегами, оскільки ми ще збираємо інформацію", - ідеться у повідомленні.

У Білому Домі додали, що не побачили нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Дуди про те, що цей вибух, швидше за все, став результатом української ракети протиповітряної оборони, яка впала в Польщі.

Міноборони США продовжуватимуть оцінювати та ділитися будь-якою новою інформацією, щойно вона стане доступною. Також продовжуватимуть підтримувати тісний зв’язок з українцями щодо будь-якої інформації, яку вони матимуть для доповнення картини.

"Тим не менш, якими б не були остаточні висновки, очевидно, що остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей по цивільній інфраструктурі. Україна мала і має повне право захищатися", - зазначили в уряді США.