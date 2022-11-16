RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США назвали единственного ответственного за падение ракеты в Польше

Фото: США назвали единственного ответственного за падение ракеты в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

США возлагают на РФ ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый Дом .

"Мы полностью доверяем расследованию польским правительством взрыва вблизи их границы с Украиной, и мы благодарны им за профессиональную и целенаправленную манеру, с которой они проводят это расследование. Мы не будем опережать их работу и оставаться на тесной связи с нашими польскими коллегами, поскольку мы еще собираем информацию", - говорится в сообщении.

В Белом Доме добавили, что не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, стал результатом упавшей в Польше украинской ракеты противовоздушной обороны.

Минобороны США будут продолжать оценивать и делиться любой новой информацией, как только она станет доступной. Также будут продолжать поддерживать тесную связь с украинцами относительно любой информации, которую они получат для дополнения картины.

"Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, очевидно, что окончательно ответственной за этот трагический инцидент Россия, запустившая шквал ракет по Украине, специально предназначенных для целей по гражданской инфраструктуре. Украина имела и имеет полное право защищаться", - отметили в правительстве США

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше .

Также ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда отреагировал на призыв Украины включить ее в расследование падения ракеты на польской территории . Он заявил, что перед этим Варшава должна посоветоваться с Вашингтоном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПольшаракетный удар