США назвали договор по транзиту газа значительным достижением Украины

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США приветствуют подписание договоров о транзите российского газа

США приветствуют подписание договоров о транзите российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщает пресс-служба посольство США у себя на странице в Facebook.

США также высоко оценивают усилия Украины, приложенные для подписания контрактов и получения от Газпрома 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 млрд долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - говорится в заявлении посольства США в Украине, распространенном 31 декабря.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале заявил, что газовые контракты положительно повлияют на энергетические рынки и станут значительным фактором снижения цены газа.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.