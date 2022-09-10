В США назвали дату вступления в силу потолка цен на российскую нефть

В руководстве Минфина говорится, что те, кто покупает российскую нефть по ценам выше установленного предела и заведомо предоставляет ложные документы, могут подвергнуться расследованию в связи с нарушением санкций.

Как отмечает агентство Reuters, план ограничения цен, согласованный странами G7, призывает страны-участницы отказывать в страховании, финансировании, посредничестве, навигации и других услугах нефтяным грузам по цене выше еще не установленного предела цен на нефть и нефтепродукты.

В Минфине заявили, что страны, участвующие в ценовом потолке, будут работать вместе, чтобы установить предельные уровни для российской сырой нефти и крупнотоннажных и малотоннажных грузов нефтепродуктов.

Помощник министра финансов по экономической политике Бен Харрис заявил в пятницу, что пройдет еще несколько недель, прежде чем план ограничения цен будет полностью разработан, включая определение уровня ограничения.

Харрис попросил скептиков по поводу ограничения "подождать всей информации и, возможно, воздержаться от огня, прежде чем вы придете к выводу, что это будет слишком сложно реализовать".

Западные санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, привели к резкому падению российского импорта, что сильно ударило по ее внутреннему производству, а иностранные компании массово покинули страну.

В то же время российская нефтяная промышленность выиграла от повышения цен на нефть на 60%, что более чем компенсировало снижение объемов экспорта.