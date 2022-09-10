У США назвали дату набуття чинності стелі цін на російську нафту

У інструкції Мінфіну говориться, що ті, хто купує російську нафту за цінами вище встановленої межі і свідомо надає неправдиві документи, можуть піддатися розслідуванню у зв'язку з порушенням санкцій.

Як зазначає агентство Reuters, план обмеження цін, узгоджений країнами G7, закликає країни-учасниці відмовляти в страхуванні, фінансуванні, посередництві, навігації та інших послугах нафтовим вантажам за ціною вище ще не встановленої межі цін на нафту і нафтопродукти.

У Мінфіні заявили, що країни, що беруть участь в ціновій стелі, будуть працювати разом, щоб встановити граничні рівні для російської сирої нафти і великотоннажних і малотоннажних вантажів нафтопродуктів.

Помічник міністра фінансів з економічної політики Бен Харріс заявив у п'ятницю, що пройде ще кілька тижнів, перш ніж план обмеження цін буде повністю розроблений, включаючи визначення рівня обмеження.

Харріс попросив скептиків про обмеження "чекати всієї інформації і, можливо, утриматися від вогню, перш ніж прийти до висновку, що це буде занадто складно реалізувати".

Західні санкції, введені проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, призвели до різкого падіння російського імпорту, що сильно вдарило по її внутрішньому виробництву, а іноземні компанії масово покинули країну.

Водночас російська нафтова промисловість виграла від підвищення цін на нафту на 60%, що більш ніж компенсувало зниження обсягів експорту.