ua ru
Сб, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В США назвали дату вступления в силу потолка цен на российскую нефть

Новина українською →
США, Суббота 10 сентября 2022 10:15
В США назвали дату вступления в силу потолка цен на российскую нефть Фото: ограничение цен на российскую нефть вступит в силу с 5 декабря 2022 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Запрет на перевозку морем российской нефти стоимостью выше определенного потолка вступит в силу 5 декабря 2022 года. Запрет в отношении нефтепродуктов - с 5 февраля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минфина США.

В руководстве Минфина говорится, что те, кто покупает российскую нефть по ценам выше установленного предела и заведомо предоставляет ложные документы, могут подвергнуться расследованию в связи с нарушением санкций.

Как отмечает агентство Reuters, план ограничения цен, согласованный странами G7, призывает страны-участницы отказывать в страховании, финансировании, посредничестве, навигации и других услугах нефтяным грузам по цене выше еще не установленного предела цен на нефть и нефтепродукты.

В Минфине заявили, что страны, участвующие в ценовом потолке, будут работать вместе, чтобы установить предельные уровни для российской сырой нефти и крупнотоннажных и малотоннажных грузов нефтепродуктов.

Помощник министра финансов по экономической политике Бен Харрис заявил в пятницу, что пройдет еще несколько недель, прежде чем план ограничения цен будет полностью разработан, включая определение уровня ограничения.

Харрис попросил скептиков по поводу ограничения "подождать всей информации и, возможно, воздержаться от огня, прежде чем вы придете к выводу, что это будет слишком сложно реализовать".

Западные санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, привели к резкому падению российского импорта, что сильно ударило по ее внутреннему производству, а иностранные компании массово покинули страну.

В то же время российская нефтяная промышленность выиграла от повышения цен на нефть на 60%, что более чем компенсировало снижение объемов экспорта.

Напомним, предельная цена, которую страны G7 хотят установить на российскую нефть, чтобы наказать Москву, должна быть установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом любой надбавки за риск, связанный с ее вторжением в Украину

Читайте РБК-Украина в Google News
Нефть
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире