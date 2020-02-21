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США назвали дату подписания мирного соглашения с "Талибаном"

Новости » Политика     21.02.2020 - 14:31
США назвали дату подписания мирного соглашения с "Талибаном"
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Мирное соглашение подпишут 29 февраля

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео назвал дату подписания мирного соглашения между Вашингтоном и "Талибаном". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Помпео, мирное соглашение между США и талибами будет подписано 29 февраля в катарской столице Доха.

"США и талибы ведут переговоры о содействии политическому урегулированию с целью положить конец конфликту в Афганистане и сократить военное присутствие США в регионе", - добавил он.

Информацию о дате подписания мирного соглашения также подтвердили в "Талибане".

"Обе стороны теперь создадут соответствующую ситуацию безопасности до даты подписания соглашения", - заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Напомним, ранее сообщалось, что США и "Талибан" близки к подписанию мирного соглашения. Стороны договорились о режиме сокращения насилия в Афганистане, который должен вступить в действие в ночь на 22 февраля.

Как писало РБК-Украина, 13 февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США и "Талибан" договорились о семидневном режиме сокращения насилия в Афганистане. Он добавил, что в случае сокращения насилия со стороны талибов может быть заключено мирное соглашение до конца февраля.

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Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистандоговор
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