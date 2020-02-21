США назвали дату підписання мирної угоди з "Талібаном"

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Мирну угоду підпишуть 29 лютого

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео назвав дату підписання мирної угоди між Вашингтоном та "Талібаном". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Помпео, мирну угоду між США та талібами буде підписано 29 лютого в у катарській столиці Доха.

"США та таліби ведуть переговори про сприяння політичному врегулюванню з метою покласти край конфлікту в Афганістані та скоротити військову присутність США в регіоні", - додав він.

Інформацію про визначення дати підписання мирної угоди також підтвердили в "Талібані".

"Обидві сторони тепер створять відповідну ситуацію безпеки до дати підписання угоди", - заявив прес-секретар талібів Забіхулла Муджахід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та "Талібан" близькі до підписання мирної угоди. Сторони домовилися про режим скорочення насильства в Афганістані, який має вступити в дію в ніч на 22 лютого.

Як писало РБК-Україна, 13 лютого глава Пентагону Марк Еспер заявив, що США і "Талібан" домовилися про семиденний режим скорочення насильства в Афганістані. Він додав, що разі скорочення насильства з боку талібів може бути укладено мирну угоду до кінця лютого.