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У США назвали дату перших відкритих слухань у справі про імпічмент Трампа

Новини » В світі     06.11.2019 - 19:40
У США назвали дату перших відкритих слухань у справі про імпічмент Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Під час перших відкритих слухань свідчення дадуть Вільям Тейлор, Джордж Кент і Марі Йованович

Перші відкриті слухання в рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа пройдуть в Конгресі на наступному тижні, 13 листопада. Про це повідомив голова спеціального комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф Twitter.

Повідомляється, що слухання пройдуть в спецкомитете з розвідки. В рамках відкритих слухань свідчення дадуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря Джордж Кент, а також екс-посол Америки в Києві Марі Йованович.

"На наступному тижні спецкомітет з розвідки Палати представників проведе перші відкриті слухання в рамках розслідування щодо імпічменту. У середу, 13 листопада 2019 року, ми заслухаємо Вільяма Тейлора і Джорджа Кента. У п'ятницю, 15 листопада 2019 року, ми заслухаємо Марі Йованович", - написав Шифф.

У США назвали дату перших відкритих слухань у справі про імпічмент Трампа

Нагадаємо, Палата представників США 31 жовтня схвалила резолюцію в підтримку імпічменту Трампа, яка передбачає проведення публічних слухань та оприлюднення стенограм з закритих засідань, а також визначає, які права мають республіканці і сам президент для участі в подальших етапах процесу.

Також РБК-Україна повідомляло, що згідно з опублікованою стенограмі показань посла США в Європейському союзі Гордона Сондленда, в свідчення були внесені зміни. Відповідно до змін, Сондленд визнав, що знав про затримку виплат військової допомоги Україні в якості важеля тиску для відновлення українськими властями розслідування щодо Хантера Байдена.

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