ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хейл дает показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Новости » Политика     06.11.2019 - 17:29
Хейл дает показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа
Фото: Дэвид Хейл (president.gov.ua)

Показания будут об экс-после США в Украине Мари Йованович

В среду, 6 ноября, в Конгрессе США дает показания по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, он расскажет законодателям, что отказ ведомства выступить в защиту бывшего посла США в Украине Мари Йованович был обусловлен политическими соображениями.

По словам источников, Хейл собирается рассказать, что государственный секретарь Майк Помпео и другие высокопоставленные чиновники сочли, что, заступившись за Йованович, могут помешать усилиям по размораживанию военной помощи Украине.

Также ожидается, что Хейл отметит, что Госдепартамент был обеспокоен реакцией личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, который выступал за отстранение посла.

Тем временем юрист Государственного департамента Ульрих Брехбул, который должен был дать показания сегодня, утром вылетел с Помпео в Германию. Также на среду были назначены выступления еще двух свидетелей, и.о. директора Бюджетного управления Белого дома Рассела Воута и министра энергетики Рика Перри. Ожидается, они тоже не прийдут в Конгресс США.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника государственного секретаря Майкла Маккинли.

Также 5 ноября Комитеты опубликовали стенограммы показаний бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Байден не нарушал закон, когда просил уволить Шокина, - Волкер Опубликовано письмо, где Трамп приглашает Зеленского в Вашингтон
Новости Украины Конгресс СШАДональд Трампимпичментпоказания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь