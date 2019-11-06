Хейл дает показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа

Фото: Дэвид Хейл (president.gov.ua)

Показания будут об экс-после США в Украине Мари Йованович

В среду, 6 ноября, в Конгрессе США дает показания по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, он расскажет законодателям, что отказ ведомства выступить в защиту бывшего посла США в Украине Мари Йованович был обусловлен политическими соображениями.

По словам источников, Хейл собирается рассказать, что государственный секретарь Майк Помпео и другие высокопоставленные чиновники сочли, что, заступившись за Йованович, могут помешать усилиям по размораживанию военной помощи Украине.

Также ожидается, что Хейл отметит, что Госдепартамент был обеспокоен реакцией личного адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, который выступал за отстранение посла.

Тем временем юрист Государственного департамента Ульрих Брехбул, который должен был дать показания сегодня, утром вылетел с Помпео в Германию. Также на среду были назначены выступления еще двух свидетелей, и.о. директора Бюджетного управления Белого дома Рассела Воута и министра энергетики Рика Перри. Ожидается, они тоже не прийдут в Конгресс США.

Напомним, в понедельник, 4 ноября, Комитеты Конгресса США обнародовали стенограммы показаний бывшего посла США в Украине Мари Йованович и бывшего старшего советника государственного секретаря Майкла Маккинли.

Также 5 ноября Комитеты опубликовали стенограммы показаний бывшего специального представителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.