В США назвали дату, к которой должно вступить в силу ограничение цен на российскую нефть
Ограничение мировых цен на российскую нефть должно вступить в силу до декабря, одновременно с введением ограничений Европейского союза на страхование этого товара.
Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы следим за европейским рынком. Члены ЕС представили идею ограничения цен, но также сказали, что к декабрю планируют ввести запрет на страхование", - , — заявил Уолли Адейемо.
Замминистра также отметил, что цель его ведомства – проследить, чтобы при вступлении запрета на страхование в силу, мировые рынки получили предел цен, который поможет снизить мировые цены на энергоносители.
Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт российской сырой и очищенной нефти.
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен назвала "обнадеживающими" переговоры с Индией о предлагаемом ценовом потолке на российскую нефть. Вашингтон продвигает план, чтобы снизить цены на нефть и затруднить Москве финансирование войны против Украины.
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