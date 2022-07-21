У США назвали дату, до якої має вступити в силу обмеження цін на російську нафту

Обмеження світових цін на російську нафту має набрати чинності до грудня, одночасно з введенням обмежень Європейського Союзу на страхування цього товару.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Ми стежимо за європейським ринком. Члени ЄС представили ідею обмеження цін, але також сказали, що до грудня планують ввести заборону на страхування", -, — заявив Уоллі Адейемо.

Заступник міністра також зазначив, що мета його відомства – простежити, щоб при вступі заборони на страхування в силу, світові ринки отримали межа цін, який допоможе знизити світові ціни на енергоносії.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт російської сирої і очищеної нафти.