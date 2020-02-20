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В США назначили прокурора по делам Украины

Новости » Политика     20.02.2020 - 20:46
В США назначили прокурора по делам Украины
Фото: флаги Украины и США (РБК-Украина)

Донохью будет координировать существующие вопросы, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих

Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора по делам Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что Донохью будет координировать существующие вопросы, а также решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих.

О каких именно делах речь не сообщается.

Отметим, что это возможно связано с бизнесменами-выходцами из СССР Игорем Фруманом и Левом Парнасом, тесно связанным с личным адвокатом американского президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани (были арестованы 10 октября 2019 года в США).

Напомним, федеральный судья США назначил на 5 октября судебное разбирательство по делу Льва Парнаса и Игоря Фрумана, двух помощников личного адвоката Трампа Руди Джулиани, которые обвиняются в нарушении правил ведения избирательных кампаний.

Как сообщало РБК-Украина, ранее в сети появилась аудиозапись на которой слышно, как будто бы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Участниками разговора предположительно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман. Разговор состоялся весной 2018 года.

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