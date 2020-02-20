У США призначили прокурора щодо справ України

Фото: прапори України і США (РБК-Україна)

Донохью буде координувати існуючі питання, включаючи відкриття нових розслідувань, або розширення вже існуючих

Міністерство юстиції США призначило прокурора Східного округу Нью-Йорка Річард Донохью в якості координатора у справах України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що Донохью буде координувати існуючі питання, а також вирішувати будь-які питання, пов'язані з Україною, включаючи відкриття нових розслідувань, або розширення вже існуючих.

Про які саме справи йдеться не повідомляється.

Зазначимо, що це можливо пов'язано з бізнесменами-вихідцями з СРСР Ігорем Фруманом і Левом Парнасом, тісно пов'язаним з особистим адвокатом американського президента Дональда Трампа Рудольфом Джуліані (були арештовані 10 жовтня 2019 року в США).

Нагадаємо, федеральний суддя США призначив на 5 жовтня судовий розгляд по справі Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, двох помічників особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, які звинувачуються в порушенні правил ведення виборчих кампаній.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в мережі з'явився аудіозапис, на якому чути, як ніби президент США Дональд Трамп говорить, що хоче, щоб посла в Україні Марі Йованович звільнили. Учасниками розмови імовірно були колишні бізнес-партнери персонального адвоката Трампа, Руді Джуліані - Лев Парнас і Ігор Фруман. Розмова відбулася навесні 2018 року.