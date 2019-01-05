США назначили нового спецпосланника по борьбе с ИГИЛ

Фото: Джеймс Джеффри (flickr.com)

Новым спецпосланником стал спецпредставитель США по Сирии

Государственный департамент США сообщил, что новым посланником США в Глобальной коалиции по разгрому ИГИЛ назначен Специальный представитель по взаимодействию с Сирией Джеймс Джеффри. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что исполняя новые обязанности, Джеффри продолжит занимать свой пост спецпредставителя США по Сирии.

"С этой дополнительной ответственностью посол Джеффри будет руководить и координировать Департамент США в отношениях государства с Глобальной коалицией для победы над ИГИЛ и усилия Департамента по реализации заявления президента Трампа о выводе американских войск из Сирии", - заявили в Госдепе.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео объявил о начале выхода войск США из Сирии. Сроки выведения военных США из территории Сирии пока не названы.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм утверждает, что президент США Дональд Трамп заверил его в своем плане вывода американских военных из Сирии и твердо настроен победить террористическую группировку "Исламское государство". США хотят вывести войска из Сирии, не навредив интересам нацбезопасности.