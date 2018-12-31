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Трамп твердо настроен победить ИГИЛ, - сенатор

Новости » Политика    31.12.2018 - 08:05
Трамп твердо настроен победить ИГИЛ, - сенатор
Фото: Линдси Грэм (flickr.com_John Pemble)

США хотят вывести войска из Сирии, не навредив интересам нацбезопасности

Сенатор-республиканец Линдси Грэм утверждает, что президент США Дональд Трамп заверил его в своем плане вывода американских военных из Сирии и твердо настроен победить террористическую группировку "Исламское государство (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Грэма, Трамп много размышляет о Сирии.

"Мы говорили о Сирии. Он рассказал мне кое-что, чего я не знал, что меня успокоило в отношении ситуации в Сирии. У нас все еще есть некоторые разногласия, но президент долго и усердно думает о Сирии о том, как вывести наши силы, но в то же время соблюсти наши интересы национальной безопасности", - заявил Грэм журналистам после заседания в Белом доме.

Напомним, сенатор Линдси Грэм также заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сириии, сделав это "по-умному". По его словам США решили взять паузу, чтобы выбрать наилучшие способы достижения целей.

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Новости Украины ИГИЛДональд ТрампСирия
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