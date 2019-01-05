США призначили нового спецпосланця по боротьбі з ІДІЛ

Фото: Джеймс Джеффрі (flickr.com)

Новим спецпосланцем став спецпредставник США по Сирії

Державний департамент США повідомив, що новим послом США в Глобальній коаліції по розгрому ІДІЛ призначений Спеціальний представник по взаємодії з Сирією Джеймс Джеффрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що виконуючи нові обов'язки, Джеффрі продовжить займати свій пост спецпредставника США по Сирії.

"З цією додатковою відповідальністю посол Джеффрі буде керувати і координувати Департамент США у відносинах держави з Глобальною коаліцією для перемоги над ІДІЛ і зусилля Департаменту реалізації заяви президента Трампа про виведення американських військ з Сирії", - заявили в Держдепі.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Майк Помпео оголосив про початок виходу військ США з Сирії. Терміни виведення військових США з території Сирії поки не названі.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем стверджує, що президент США Дональд Трамп запевнив його у своєму плані виведення американських військових з Сирії та твердо налаштований перемогти терористичне угрупування "Ісламська держава". США хочуть вивести війська з Сирії, не нашкодивши інтересам нацбезпеки.