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США найближчим часом не нададуть Україні ракети ATACMS, - CNN

Фото: США не очікують, що найближчим часом нададуть Україні ракети (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Попри неодноразові запити президента України Володимира Зеленського, США, скоріш за все, найближчим часом не нададуть Україні ракетні системи великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

ATACMS для України

Зауважимо, що Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.

У Білому домі стримані у своїх заявах, там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності.

Чи отримає Україна ATACMS після поїздки Зеленського до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ми писали, що Reuters розповіло, яку військову допомогу США завтра виділять Україні.

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