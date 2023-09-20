США найближчим часом не нададуть Україні ракети ATACMS, - CNN

Попри неодноразові запити президента України Володимира Зеленського, США, скоріш за все, найближчим часом не нададуть Україні ракетні системи великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Анонімні джерела видання повідомили, що ATACMS не буде частиною нового пакету озброєнь для України, який може надійти вже в четвер.

Наразі, за даними видання, максимальна дальність зброї США, наданої Україні, становить приблизно 93 милі з бомбою малого діаметру наземного запуску.

ATACMS для України

Зауважимо, що Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.

У Білому домі стримані у своїх заявах, там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності.

Чи отримає Україна ATACMS після поїздки Зеленського до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ми писали, що Reuters розповіло, яку військову допомогу США завтра виділять Україні.

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