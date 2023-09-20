ua en ru
Ср, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США найближчим часом не нададуть Україні ракети ATACMS, - CNN

Україна, Середа 20 вересня 2023 22:13
UA EN RU
США найближчим часом не нададуть Україні ракети ATACMS, - CNN Фото: США не очікують, що найближчим часом нададуть Україні ракети (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Попри неодноразові запити президента України Володимира Зеленського, США, скоріш за все, найближчим часом не нададуть Україні ракетні системи великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Анонімні джерела видання повідомили, що ATACMS не буде частиною нового пакету озброєнь для України, який може надійти вже в четвер.

Наразі, за даними видання, максимальна дальність зброї США, наданої Україні, становить приблизно 93 милі з бомбою малого діаметру наземного запуску.

ATACMS для України

Зауважимо, що Україна вже довгі місяці закликає США надати далекобійні ракети ATACMS. Останніми тижнями західні ЗМІ наголошують, що питання передачі ракети зрушило з мертвої точки. Крім того, у Сенаті США закликали Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети.

У Білому домі стримані у своїх заявах, там стверджують, що ще тривають дискусії щодо того, чи відправляти Україні ракети великої дальності.

Чи отримає Україна ATACMS після поїздки Зеленського до США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, ми писали, що Reuters розповіло, яку військову допомогу США завтра виділять Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки допомога армії ракети
NEWS
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
Глухий кут через Росію та реформування ООН. Головні заяви Зеленського на Радбезі
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни