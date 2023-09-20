США в ближайшее время не предоставят Украине ракеты ATACMS, - CNN

Несмотря на неоднократные запросы президента Украины Владимира Зеленского, США, скорее всего, в ближайшее время не предоставят Украине ракетные системы большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Анонимные источники издания сообщили, что ATACMS не будет частью нового пакета вооружений для Украины, который может поступить уже в четверг.

Сейчас, по данным издания, максимальная дальность оружия США, предоставленного Украине, составляет примерно 93 мили с бомбой малого диаметра наземного запуска.

ATACMS для Украины

Отметим, что Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.

Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, мы писали, что Reuters рассказало, какую военную помощь США завтра выделят Украине.

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