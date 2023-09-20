ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США в ближайшее время не предоставят Украине ракеты ATACMS, - CNN

Украина, Среда 20 сентября 2023 22:13
UA EN RU
США в ближайшее время не предоставят Украине ракеты ATACMS, - CNN Фото: США не ожидают, что в ближайшее время предоставят Украине ракеты (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Несмотря на неоднократные запросы президента Украины Владимира Зеленского, США, скорее всего, в ближайшее время не предоставят Украине ракетные системы большой дальности ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Анонимные источники издания сообщили, что ATACMS не будет частью нового пакета вооружений для Украины, который может поступить уже в четверг.

Сейчас, по данным издания, максимальная дальность оружия США, предоставленного Украине, составляет примерно 93 мили с бомбой малого диаметра наземного запуска.

ATACMS для Украины

Отметим, что Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.

Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, мы писали, что Reuters рассказало, какую военную помощь США завтра выделят Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки допомога армії ракети
NEWS
Тупик из-за России и реформирование ООН. Главные заявления Зеленского на Совбезе
Тупик из-за России и реформирование ООН. Главные заявления Зеленского на Совбезе
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны