США в ближайшее время не предоставят Украине ракеты ATACMS, - CNN
Несмотря на неоднократные запросы президента Украины Владимира Зеленского, США, скорее всего, в ближайшее время не предоставят Украине ракетные системы большой дальности ATACMS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Анонимные источники издания сообщили, что ATACMS не будет частью нового пакета вооружений для Украины, который может поступить уже в четверг.
Сейчас, по данным издания, максимальная дальность оружия США, предоставленного Украине, составляет примерно 93 мили с бомбой малого диаметра наземного запуска.
ATACMS для Украины
Отметим, что Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.
В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.
Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, мы писали, что Reuters рассказало, какую военную помощь США завтра выделят Украине.
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