У США найбільшу судноплавну компанію Китаю внесли до чорного списку через зв’язки з армією

За даними видання, мова про компанію Cosco Shipping Holdings Co. Її було внесено до чорного списку Федерального реєстру США у вівторок, 7 січня. Попри те, що цей список не передбачає конкретних покарань, він все ж відштовхує певні фірми США від співпраці з цими компаніями.

Також у списку опинились компанії Tencent Holdings Ltd і Contemporary Amperex Technology Co Ltd, та китайська нафтова компанія Cnooc Ltd.

Варто зауважити, що після цього акції Cosco впали на 4,4% в Гонконзі 7 січня, в той час як акції Cnooc впали на 1,6%.

Як пише Bloomberg, таке рішення сигналізує про посилення уваги до морського транспорту і суднобудування, оскільки Дональд Трамп готується повернутися до Білого дому.