Китай обмежує постачання деталей для БпЛА до США та Європи, - Bloomberg

Китайська народна республіка (КНР) обмежує експорт компонентів для дронів до США та Європи. З наступного року Пекін може посилити ці заходи ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання пише, що конфлікт Китаю з США з питань торгівлі, що загострюється, тепер поширюється і на безпілотники, які стали важливою частиною оборони України.

За словами кількох людей, поінформованих про розробки, китайські виробники нещодавно почали обмежувати продаж у США та Європі ключових компонентів, які використовуються для створення безпілотних літальних апаратів.

У свою чергу, чиновники на Заході вважають ці заходи є "прелюдією" до більш ширших обмежень, які Пекін запровадить у 2025 році. Очікується, що Китай розширить контроль за експортом деталей.

Що передувало

Торговий конфлікт загострився цього місяця, коли Вашингтон запровадив нові обмеження на продаж Китаю чипів пам'яті з високою пропускною спроможністю та додаткового напівпровідникового обладнання. У відповідь Пекін заборонив продаж американським військовим компанія товари подвійного призначення та низку матеріалів, які мають високотехнологічне та військове застосування.

Заходи, вжиті трохи більше ніж за місяць до повернення Дональда Трампа на пост президента з жорстким порядком денним щодо Китаю, призвели до різкого зростання цін і порушення торгових потоків, оскільки виробники шукають альтернативні варіанти постачання.

У відповіді Пекіна вперше стверджується, що торгові обмеження поширюються на китайські товари або товари з китайськими деталями, які продаються постачальниками в країні та за її межами. Це, у свою чергу, є спробою повторити екстериторіальне охоплення санкцій США та Європи.

Крім того, повідомляється, що обмеження на постачання компонентів для дронів вплинули як на американські, так і не європейські компанії. За словами людей, на яких посилається Bloomberg, китайські виробники двигунів, акумуляторів та контролерів польоту обмежили обсяги постачання або взагалі припинили їх.

Захід намагається вийти за межі Китаю

Як пише видання, західні країни прагнуть виробляти та збирати безпілотники за межами Китаю, щоб убезпечити свої ланцюжки постачання. Зокрема, навколо технологій безпілотників зв'язок з європейськими країнами налагодив Тайвань.

У той же час Китай залишається центром виробництва дешевого обладнання для пристроїв. Згідно зі звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Китай контролює майже 80% ринку комерційних безпілотників.

При цьому китайські експортні обмеження можуть спровокувати хвилю конкуренції з боку постачальників із Кореї, Японії чи інших країн. Одне із джерел видання вважає, що керівництво Пекіна повністю усвідомлює цю реальність.

Причому тут Україна

Як пише Bloomberg, багато виробників БпЛА в Україні покладаються на китайські деталі для виробництва дешевої та ефективної зброї, яка допомогла визначити хід війни з Росією. Однак Китай в липні оголосив про заборону експорту безпілотників для військового використання. Пекін заявляє, що не постачає зброю жодній із сторін конфлікту.