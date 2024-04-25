США навряд чи конфіскують російські активи без згоди G7 та ЄС, - AP

У США заморожено 5 мільярдів доларів російського центрального банку.

Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроекту про допомогу Україні.

Новий закон вимагає від президента США та Міністерства фінансів розпочати пошук російських активів у Сполучених Штатах протягом 90 днів і звітувати про це Конгресу протягом 180 днів. Через місяць після цього терміну президенту буде дозволено "арештовувати, конфіскувати, передавати або передавати права" на будь-які російські державні суверенні активи, включаючи будь-які інтереси, в межах юрисдикції США.

Але США хочуть продовжувати консультації з глобальними союзниками та діяти разом, що, швидше за все, сповільнить процес, пише агентство AP.

Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив у середу, що це питання буде важливою темою під час зустрічі лідерів країн G7 в Італії в червні, додавши, що "ідеал полягає в тому, щоб ми всі рухалися разом".

Підписаний Байденом закон стверджує, що "будь-які зусилля Сполучених Штатів щодо конфіскації та перепрофілювання російських суверенних активів" повинні здійснюватися разом з міжнародними союзниками, включаючи G7, 27 членів Європейського Союзу та інші країни в рамках скоординованих зусиль.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи діятимуть без підтримки союзників з G7.

Ризики для США

Критики закону стверджують, що використання глобальних фінансів проти Росії може зашкодити репутації долара США як домінуючої світової валюти.

Конфіскація російських активів може змусити такі країни, як Китай — найбільший власник казначейських зобов’язань США — визначити, що зберігати свої резерви в доларах США небезпечно.

Позиція ЄС