США вряд ли конфискуют российские активы без согласия G7 и ЕС, - AP

Большой пакет помощи США Украине и другим союзникам, подписанный президентом Джо Байденом в среду, также позволяет его администрации конфисковать российские государственные активы и использовать их в пользу Украины. Но США вряд ли сделают это без согласия других членов Большой семерки и Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
В США заморожены 5 миллиардов долларов российского центрального банка.
Конфискации будут осуществляться в соответствии с положениями Закона о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев, включенного в законопроект о помощи Украине.
Новый закон требует от президента США и Министерства финансов начать поиск российских активов в Соединенных Штатах в течение 90 дней и отчитаться об этом Конгрессу в течение 180 дней. Через месяц после этого срока президенту будет позволено "арестовывать, конфисковать, передавать или передавать права" на любые российские государственные суверенные активы, включая любые интересы, в рамках юрисдикции США.
Но США хотят продолжать консультации с глобальными союзниками и действовать вместе, что скорее всего замедлит процесс, пишет агентство AP.
Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в среду, что этот вопрос будет важной темой во время встречи лидеров стран G7 в Италии в июне, добавив, что "идеал состоит в том, чтобы мы все двигались вместе".
Подписанный Байденом закон утверждает, что "любые усилия Соединенных Штатов по конфискации и перепрофилированию российских суверенных активов" должны осуществляться вместе с международными союзниками, включая G7, 27 членов Европейского Союза и другие страны в рамках скоординированных усилий.
Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США вряд ли будут действовать без поддержки союзников из G7.
Критики закона утверждают, что использование глобальных финансов против России может навредить репутации доллара США как доминирующей мировой валюты.
Конфискация российских активов может вынудить такие страны, как Китай, крупнейший владелец казначейских обязательств США, решить, что хранить свои резервы в долларах США опасно.
Всего США и их союзники заморозили 300 млрд долларов российских иностранных активов в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Однако министры финансов стран "Большой семерки" на встрече в Вашингтоне 17 апреля не смогли прийти к согласию о путях использования замороженных российских активов.
США поддержали идею полной конфискации активов и передачи их Украине. Однако европейские чиновники против – они опасаются нарушения международного права и дестабилизации финансовых рынков.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала, что предложения США вызывают серьезную обеспокоенность среди юристов. "Переход от замораживания активов к их конфискации и распоряжению ими - это то, на что нужно смотреть очень внимательно", - сказала Лагард.
Министры финансов Большой семерки договорились продолжать работу над возможными вариантами, которые должны быть представлены на встрече лидеров G7 в Италии в июне.
Европейский Союз уже начал откладывать доходы, полученные от замороженных активов российского центрального банка. По оценкам блока, проценты на эти деньги могут обеспечивать около 3 млрд евро ежегодно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .