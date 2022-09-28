США націлені на вразливі місця в економіці Росії, - Держдеп

За його словами, Сполучені Штати вже почали працювати зі своїми союзниками над тим, щоб запровадити серйозні економічні санкції проти Росії на тлі проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

При цьому чиновник зазначив, що раніше влада США вводила санкції проти Росії в середньому кожні шість тижнів і він вірить у збереження таких темпів.

"Вашингтон продовжує бути націлений на вразливі місця в російській економіці та на ланцюжки військових поставок", - заявив О'Браєн.