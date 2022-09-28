США нацелены на уязвимые места в экономике России, - Госдеп

США и дальше будут нацелены на уязвимые места экономики России в своей санкционной политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора американской санкционной политики при Госдепе Джеймса О’Брайена, которое приводит Reuters .

По его словам, Соединенные Штаты уже начали работать со своими союзниками над тем, чтобы ввести серьезные экономические санкции против России на фоне проведения "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

При этом чиновник отметил, что ранее власти США вводили санкции против России в среднем каждые шесть недель и он верит в сохранение таких темпов.

"Вашингтон продолжает быть нацелен на уязвимые места в российской экономике и на цепочки военных поставок", - заявил О’Брайен.