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США и НАТО не исключают возможность нападения России на территорию Альянса, - Белый дом

Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в стране не исключают возможность нападения России на территорию НАТО. Это также учитывают и в самом Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USNews.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО учитывают в своем планировании и возможность того, что Россия может напасть на территорию Альянса", - сказал он.

Напомним, генсек НАТА Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс решил нарастить присутствие войск в Восточной Европе после военного вторжения РФ в Украину.

Вместе с тем, президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы, которые звучат из пропагандистских эфиров каналов Российской Федерации. Он заявил, что его страна стремится к миру, однако в ней достаточно места для того, чтобы похоронить нападавших.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена, что неспособность остановить российскую агрессию в Украине приведет к глобальному конфликту.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 30-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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