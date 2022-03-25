США і НАТО не виключають можливість нападу Росії на територію Альянсу, - Білий дім

"Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО враховують у своєму плануванні можливість того, що Росія може напасти на територію Альянсу", - сказав він.

Нагадаємо, генсек НАТА Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс вирішив наростити присутність військ у Східній Європі після воєнного вторгнення РФ до України.

Разом з тим, президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози, які лунають з пропагандистських ефірів каналів Російської Федерації. Він заявив, що його країна прагне миру, однак в ній достатньо місця для того, аби поховати нападників.

При цьому президент Литви Гітанас Науседа попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, що нездатність зупинити російську агресію в Україні призведе до глобального конфлікту.

Нагадаємо, Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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