США у наступному пакеті військової допомоги можуть передати системи ППО Patriot, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Крім того, система включає радар, станцію управління, комп'ютери і генератори. Для її експлуатації та обслуговування потрібно близько 90 осіб, однак із фактичними запусками можуть справитись троє фахівців.

Одна батарея Patriot включає до восьми пускових установок. Кожна з них здатна нести чотири ракети.

Раніше ми писали, що сьогодні Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги, який Україна отримає найближчими днями, але його зміст та термін поставки буде оголошено пізніше.

Також повідомлялося, що влада США планує надати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакету військової допомоги.

Крім того, раніше західні ЗМІ повідомляли про можливі поставки Patriot Україні, але уточнили, що Байден погодиться лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування.

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