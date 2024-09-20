UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США наступного тижня можуть оголосити великий пакет військової допомоги Україні, - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки планують уже наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Але постачання озброєнь можуть затриматися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Видання нагадує, що у США залишилося 5,9 мільярда доларів у рамках президентських повноважень на скорочення озброєнь для України. Термін дії коштів спливає наприкінці фінансового року - менш ніж за два тижні.

За даними СNN, у новий пакет, ймовірно, увійде артилерія, засоби ППО та боєприпаси. Його загальна вартість може бути вищою за ті пакети, які оголосили в останні кілька місяців. Туди входило озброєння приблизно на 200 млн доларів.

Раніше журналісти повідомляли, що США надають Україні пакети військової допомоги меншої вартості, оскільки запаси зброї та техніки, які Пентагон готовий відправити зі своїх власних запасів, скоротилися.

Але, зіткнувшись із можливістю закінчення терміну дії коштів, США тепер можуть застосувати інший підхід - оголосити про великі пакети військової допомоги, на доставку яких підуть місяці.

Пентагон уже закликав Конгрес продовжити термін використання коштів. Але в середу, 18 вересня, Палата представників не змогла ухвалити відповідну резолюцію.

"Ми маємо намір використати кожен долар та цент цих коштів", - зазначала заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

 

Що передувало

Нагадаємо, США продовжують надавати військову допомогу Україні для оборони від російських окупантів.

15 вересня радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван зазначав, що його країна працює над новим пакетом військової допомоги Україні. Його планується оголосити до кінця вересня.

До речі, наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає США. Там у нього запланована зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні