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США наступного року запустять "глушилку" супутників Китаю та РФ, - Bloomberg

Фото: США підготували потужну РЕБ проти китайських і російських космічних супутників (l3harris)
Автор: Каріна Левицька

США підготували потужну систему РЕБ проти китайських і російських космічних супутників. Вона буде запущена наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Однак станом на минулий місяць він завершив усі перевіркові тестування на системному рівні й наступного року можу бути запущений.

Компанія L3Harris Technologies отримала багаторічний контракт на 125 мільйонів доларів США на виробництво систем космічної електронної боротьби, які захищають військові операції США та бойовиків.

Нагадаємо, в липні цього року США планують розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, щоб перешкодити китайським та російським супутникам передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.

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