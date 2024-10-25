США наступного року запустять "глушилку" супутників Китаю та РФ, - Bloomberg

США підготували потужну систему РЕБ проти китайських і російських космічних супутників. Вона буде запущена наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Однак станом на минулий місяць він завершив усі перевіркові тестування на системному рівні й наступного року можу бути запущений.
Компанія L3Harris Technologies отримала багаторічний контракт на 125 мільйонів доларів США на виробництво систем космічної електронної боротьби, які захищають військові операції США та бойовиків.
Нагадаємо, в липні цього року США планують розгорнути нову наземну систему глушіння сигналу, щоб перешкодити китайським та російським супутникам передавати інформацію про американські війська під час конфлікту.
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