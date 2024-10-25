США наступного року запустять "глушилку" супутників Китаю та РФ, - Bloomberg

Однак станом на минулий місяць він завершив усі перевіркові тестування на системному рівні й наступного року можу бути запущений.

Компанія L3Harris Technologies отримала багаторічний контракт на 125 мільйонів доларів США на виробництво систем космічної електронної боротьби, які захищають військові операції США та бойовиків.