США в следующем году запустят "глушилку" спутников Китая и РФ, - Bloomberg

Однако на прошлый месяц он завершил все проверочные тестирования на системном уровне и в следующем году могу быть запущен.

Компания L3Harris Technologies получила многолетний контракт на 125 миллионов долларов США на производство систем космической электронной борьбы, защищающих военные операции США и боевиков.