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США настаивают на новых санкциях ООН против Северной Кореи

Автор: Наталья Скороход

США настаивают, чтобы Совет Безопасности ООН ввел дополнительные санкции в отношении Северной Кореи после серии запусков баллистических ракет. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в ООН в Twitter.

По ее словам, США выражают серьезную озабоченность по поводу продолжающихся запусков баллистических ракет Северной Кореей и деятельности по их распространению.

Она отметила, что США предлагают ввести санкции ООН по отношению к Северной Корее, поскольку с сентября эта страна осуществила 6 таких запусков ракет.

"США предлагают санкции ООН после шести запусков баллистических ракет Северной Кореей с сентября 2021 года, каждый из которых был нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - написала она.

Напомним, что США ввели персональные санкции из-за запуска ракет Северной кореей. Они коснулись северокорейцев и россиян.

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