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США наложили санкции на пять человек и росорганизацию из-за запуска ракет КНДР

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США, Среда 12 января 2022 23:01
США наложили санкции на пять человек и росорганизацию из-за запуска ракет КНДР Фото: США наложили санкции на пять человек из-за запуска ракет КНДР (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США наложили финансовые санкции на пять человек и российскую организацию из-за запуска ракет КНДР. Их связывают поставками оружия массового поражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По данным Минфина, санкции коснулись пяти северокорейцев, связанных с программой Пхеньяна по созданию оружия массового уничтожения.

"Последний ракетный обстрел Северной Кореи является еще одним свидетельством того, что она продолжает расширять свои запрещенные программы, несмотря на призывы международного сообщества к дипломатии и денуклеаризации", - говорится в заявлении заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.

Пять человек, на которые наложили санкции, считаются ответственными за поставку Северной Корее товаров для ее программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Один из них, Чхве Мён Хён, базируется в России и связан с северокорейским учреждением, уже находящимся под санкциями за его участие в разработке оружия в стране. Остальные четверо, Сим Кван Сок, Ким Сон Хун, Кан Чол Хак и Пен Кван Чол, связанные с этим же учреждением, базируются в Китае.

В то же время Минфин США наложил санкции на северокорейца О Йонг Хо, россиянина Романа Анатольевича Алара и российскую организацию Парсек за деятельность или сделки, которые существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения Северной Кореей. Возможные активы всех этих людей в США заморожены, а их доступ к американской финансовой системе будет заблокирован.

Напомним, что Северная Корея заявила об испытаниях сверхзвуковой ракеты. Это произошло 5 января.

Также сообщалось, что запуск ракеты КНДР вызвал негодование Запада и Японии. Япония провела срочное совещание.

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