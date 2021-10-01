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КНДР испытала вторую за два дня зенитную ракету

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КНДР, Пятница 01 октября 2021 02:46
КНДР испытала вторую за два дня зенитную ракету Фото: КНДР испытала вторую за два дня зенитную ракету (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

КНДР испытала вторую за два дня зенитную ракету. В США выразили обеспокоенность в связи с данными событиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею, с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также комплексные боевые характеристики этой ракеты", - говорится в сообщении.

Это второй за два дня запуск ракеты Пхеньяном.

В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены ракетными пусками Северной Кореи и считают, что эти действия способствуют нестабильности и подрывают безопасность.

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