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США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 апреля 2022 17:19
США настаивают на исключении России из Совета по правам человека ООН Фото: Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты будут просить Генеральную ассамблею ООН исключить Россию из Совета по правам человека. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила об этом после того, как обнаружились преступления российских войск в украинском городе Буча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Большинство в две трети голосов ассамблеи в Нью-Йорке, состоящей из 193 членов, может исключить страну из совета за постоянное совершение грубых и систематических нарушений прав человека.

Выступая в Бухаресте Линда Томас-Гринфилд сказала: "Участие России в Совете по правам человека это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их исключение.

Томас-Гринфилд сообщила агентству Рейтер, что намеревалась поставить вопрос о приостановке полномочий России на голосование в Генеральной Ассамблее на этой неделе.

С тех пор как 24 февраля началось вторжение в Украину, Ассамблея приняла две резолюции, осуждающие Россию, по меньшей мере 140 голосами "за".

"Мое послание тем 140 странам, которые мужественно объединились, таково: изображения из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями", - сказала Томас-Гринфилд, посетивший Румынию, чтобы посмотреть, как она справляется с наплывом Украина беженцы.

Россия находится на втором году трехлетнего срока полномочий в Женевском совете, состоящем из 47 членов. Совет не может принимать юридически обязывающие решения, но его решения являются важным политическим посланием, и он может санкционировать расследования.

В прошлом месяце было начато расследование нарушений прав, в том числе военных преступлений, в Украине после вторжения России. За резолюцию, внесенную Украиной, проголосовали 32 депутата. Россия и Эритрея проголосовали против, а 13 стран, включая Китай, воздержались.

Соединенные Штаты заявили, что на Украине были совершены военные преступления, и американские эксперты собирали доказательства, чтобы доказать это.

Генеральная Ассамблея ранее исключила страну из Совета по правам человека. В марте 2011 года он единогласно приостановил действие Ливии из-за насилия против протестующих со стороны сил, лояльных тогдашнему лидеру Муаммару Каддафи.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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