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США наполягають на виключенні Росії з Ради з прав людини ООН

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Україна, Понеділок 04 квітня 2022 17:19
США наполягають на виключенні Росії з Ради з прав людини ООН Фото: Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати проситимуть Генеральну Асамблею ООН виключити Росію з Ради з прав людини. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила про це після того, як виявилися злочини російських військ в українському місті Буча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Більшість у дві третини голосів Асамблеї в Нью-Йорку, що складається з 193 членів, може виключити країну з Ради за постійне вчинення грубих і систематичних порушень прав людини.

Виступаючи в Бухаресті Лінда Томас-Грінфілд сказала: "участь Росії в Раді з прав людини це фарс. І це неправильно, тому ми вважаємо, що прийшов час Генеральній Асамблеї ООН проголосувати за їх виключення.

Томас-Грінфілд повідомила агентству Рейтер, що мала намір поставити питання про припинення повноважень Росії на голосування в Генеральній Асамблеї на цьому тижні.

Відтоді як 24 лютого почалося вторгнення в Україну, Асамблея прийняла дві резолюції, що засуджують Росію, щонайменше 140 голосами "за".

"Моє послання тим 140 країнам, які мужньо об'єдналися, таке: зображення з Бучі і руйнування по всій Україні вимагають, щоб ми тепер підкріплювали наші слова діями", - сказала Томас-Грінфілд, який відвідав Румунію, щоб подивитися, як вона справляється з напливом Україна біженці.

Росія перебуває на другому році трирічного терміну повноважень у Женевській раді, що складається з 47 членів. Рада не може приймати юридично зобов'язуючі рішення, але її рішення є важливим політичним посланням, і він може санкціонувати розслідування.

Минулого місяця було розпочато розслідування порушень прав, у тому числі військових злочинів, в Україні після вторгнення Росії. За резолюцію, внесену Україною, проголосували 32 депутати. Росія і Еритрея проголосували проти, а 13 країн, включаючи Китай, утрималися.

Сполучені Штати заявили, що в Україні були скоєні військові злочини, і американські експерти збирали докази, щоб довести це.

Генеральна Асамблея раніше виключила країну з Ради з прав людини. У березні 2011 року він одноголосно призупинив дію Лівії через насильство проти протестуючих з боку сил, лояльних тодішньому лідеру Муаммару Каддафі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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