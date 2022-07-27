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США не нашли признаков покупки Россией иранских беспилотников

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Вашингтон, Среда 27 июля 2022 00:22
США не нашли признаков покупки Россией иранских беспилотников Фото: Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не увидели признаков закупки российским Минобороны иранских военных беспилотников спустя неделю после визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он отметил, что западные санкции наносят ущерб оборонному комплексу РФ. У Москвы в связи с этим "есть трудности с развертыванием новейших средств".

"Мы не видели каких-либо свидетельств доставки или покупки иранских беспилотников Министерством обороны России", - сказал он.

Напомним, российская делегация посещала аэродром в Иране по крайней мере дважды за последние недели, чтобы осмотреть дроны, которые страна-агрессор хочет приобрести для использования в войне против Украины.

Как сообщалось ранее, в Белом доме заявили, что РФ обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых дронов.

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