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США не знайшли ознак купівлі Росією іранських безпілотників

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Вашингтон, Середа 27 липня 2022 00:22
США не знайшли ознак купівлі Росією іранських безпілотників Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не побачили ознак закупівлі російським Міноборони іранських військових безпілотників через тиждень після візиту президента РФ Володимира Путіна в Тегеран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Він зазначив, що західні санкції завдають шкоди оборонному комплексу РФ. У Москви у зв'язку з цим "є труднощі з розгортанням новітніх засобів".

"Ми не бачили жодних свідчень доставлення або купівлі іранських безпілотників Міністерством оборони Росії", - сказав він.

Нагадаємо, російська делегація відвідувала аеродром в Ірані принаймні двічі за останні тижні, щоб оглянути дрони, які країна-агресор хоче придбати для використання у війні проти України.

Як повідомлялося раніше, в Білому домі заявили, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових дронів.

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