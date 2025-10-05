США нарахували до п'яти тисяч кубинців на війні проти України, - Reuters

Американські дипломати, як йдеться у внутрішній телеграмі Державного департаменту США, в ООН повинні повідомити, що уряд Куби активно підтримує вторгнення РФ в Україну. Не менше 5000 громадян Куби воюють на боці РФ проти українських військових.

"Після Північної Кореї Куба є найбільшим контриб'ютером іноземних військ, що входять до агресії Росії, і за оцінками, в Україні воюють від 1000 до 5000 кубинців", - сказано у документі.

У постійному представництві Куби в ООН не прокоментували ані ситуацію, ані звинувачення в участі у війні в Україні на боці РФ.

США проти Куби: ситуація в ООН

ООН з 1992 року приймає резолюцію із закликом до США зняти санкції з Куби. Проте цього року її вперше можуть не ухвалити. Це накладається на жорстку позицію президента США Дональда Трампа, який після повернення до влади посилив санкції проти Куби.

Він повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму, посилив санкції проти фінансового та туристичного секторів країни, а також запровадив санкції проти громадян третіх країн, які допомагають кубинцям.

На тлі цього дипломати отримали наказ заявити в ООН, що резолюція неправдиво звинувачує США у проблемах, спричинених власною корупцією та некомпетентністю Куби". Куба, за словами адміністрації, використовує щорічну резолюцію, як механізм знущання зі Сполучених Штатів.

"Адміністрація Трампа не залишатиметься осторонь і не підтримуватиме незаконний режим, який підриває наші національні інтереси безпеки в нашому регіоні", - прокоментував ситуацію спікер Держдепартаменту.