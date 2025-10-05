Американские дипломаты, как говорится во внутренней телеграмме Государственного департамента США, в ООН должны сообщить, что правительство Кубы активно поддерживает вторжение РФ в Украину. Не менее 5000 граждан Кубы воюют на стороне РФ против украинских военных.

"После Северной Кореи Куба является крупнейшим контрибьютором иностранных войск, входящих в агрессию России, и по оценкам, в Украине воюют от 1000 до 5000 кубинцев", - сказано в документе.

В постоянном представительстве Кубы в ООН не прокомментировали ни ситуацию, ни обвинения в участии в войне в Украине на стороне РФ.

США против Кубы: ситуация в ООН

ООН с 1992 года принимает резолюцию с призывом к США снять санкции с Кубы. Однако в этом году ее впервые могут не принять. Это накладывается на жесткую позицию президента США Дональда Трампа, который после возвращения к власти усилил санкции против Кубы.

Он вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма, усилил санкции против финансового и туристического секторов страны, а также ввел санкции против граждан третьих стран, которые помогают кубинцам.

На фоне этого дипломаты получили приказ заявить в ООН, что резолюция ложно обвиняет США в проблемах, вызванных собственной коррупцией и некомпетентностью Кубы". Куба, по словам администрации, использует ежегодную резолюцию, как механизм издевательства над Соединенными Штатами.

"Администрация Трампа не будет оставаться в стороне и не будет поддерживать незаконный режим, который подрывает наши национальные интересы безопасности в нашем регионе", - прокомментировал ситуацию спикер Госдепартамента.