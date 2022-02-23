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США направят в страны Балтии истребители F-35 и 800 военных, - The Hill

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Вашингтон, Среда 23 февраля 2022 07:16
США направят в страны Балтии истребители F-35 и 800 военных, - The Hill Фото: США направят в страны Балтии истребители F-35 и 800 военных (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США отправят 800 пехотинцев в страны Балтии. Также планируется разместить до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Чиновник сообщил, что дополнительные силы будут состоять из летчиков и сухопутных войск, которые переместятся "на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО в ближайшие дни и, как ожидается, прибудут на место в конце этой недели".

Силы включают:

  • оперативную группу пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион;
  • до восьми истребителей F-35, отправленных из Германии в "несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО";
  • батальон из 20 вертолетов AH-64 Apache из Германии в Балтийский регион;
  • 12 вертолетов Apache - из Греции в Польшу.

Чиновник добавил, что "дополнительный персонал временно перебазируется, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против государств-членов НАТО и пройти обучение с силами страны-хозяина".

Ранее президент США Джо Байден объявил о направлении в Литву и Латвию дополнительных американских войск.

Он добавил, что решение принято в ответ на последние действия России против Украины.

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