США направят в страны Балтии истребители F-35 и 800 военных, - The Hill
США отправят 800 пехотинцев в страны Балтии. Также планируется разместить до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Чиновник сообщил, что дополнительные силы будут состоять из летчиков и сухопутных войск, которые переместятся "на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО в ближайшие дни и, как ожидается, прибудут на место в конце этой недели".
Силы включают:
- оперативную группу пехотного батальона численностью около 800 человек, которая будет переброшена из Италии в Балтийский регион;
- до восьми истребителей F-35, отправленных из Германии в "несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО";
- батальон из 20 вертолетов AH-64 Apache из Германии в Балтийский регион;
- 12 вертолетов Apache - из Греции в Польшу.
Чиновник добавил, что "дополнительный персонал временно перебазируется, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против государств-членов НАТО и пройти обучение с силами страны-хозяина".
Ранее президент США Джо Байден объявил о направлении в Литву и Латвию дополнительных американских войск.
Он добавил, что решение принято в ответ на последние действия России против Украины.