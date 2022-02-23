США направлять до країн Балтії винищувачі F-35 і 800 військових, - The Hill
США відправлять 800 піхотинців до країн Балтії. Також планується розмістити до восьми винищувачів F-35 в кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Чиновник повідомив, що додаткові сили складатимуться з льотчиків і сухопутних військ, які перемістяться "на північно-східний і південно-східний фланги НАТО найближчими днями і, як очікується, прибудуть на місце в кінці цього тижня".
Сили включають:
- оперативну групу піхотного батальйону чисельністю близько 800 осіб, яка буде перекинута з Італії в Балтійський регіон;
- до восьми винищувачів F-35, відправлених з Німеччини в "кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО";
- батальйон з 20 вертольотів AH-64 Apache з Німеччини в Балтійський регіон;
- 12 вертольотів Apache - з Греції до Польщі.
Чиновник додав, що "додатковий персонал тимчасово перебазується, щоб заспокоїти наших союзників з НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО і пройти навчання з силами країни-господаря".
Раніше президент США Джо Байден оголосив про направлення до Литви і Латвії додаткових американських військ.
Він додав, що рішення прийнято у відповідь на останні дії Росії проти України.