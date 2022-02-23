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США направлять до країн Балтії винищувачі F-35 і 800 військових, - The Hill

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Вашингтон, Середа 23 лютого 2022 07:16
США направлять до країн Балтії винищувачі F-35 і 800 військових, - The Hill Фото: США направлять в країни Балтії винищувачі F-35 і 800 військових (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США відправлять 800 піхотинців до країн Балтії. Також планується розмістити до восьми винищувачів F-35 в кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Чиновник повідомив, що додаткові сили складатимуться з льотчиків і сухопутних військ, які перемістяться "на північно-східний і південно-східний фланги НАТО найближчими днями і, як очікується, прибудуть на місце в кінці цього тижня".

Сили включають:

  • оперативну групу піхотного батальйону чисельністю близько 800 осіб, яка буде перекинута з Італії в Балтійський регіон;
  • до восьми винищувачів F-35, відправлених з Німеччини в "кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО";
  • батальйон з 20 вертольотів AH-64 Apache з Німеччини в Балтійський регіон;
  • 12 вертольотів Apache - з Греції до Польщі.

Чиновник додав, що "додатковий персонал тимчасово перебазується, щоб заспокоїти наших союзників з НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО і пройти навчання з силами країни-господаря".

Раніше президент США Джо Байден оголосив про направлення до Литви і Латвії додаткових американських військ.

Він додав, що рішення прийнято у відповідь на останні дії Росії проти України.

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